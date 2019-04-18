Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский поддерживает легализацию медицинской марихуаны в виде капель. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

Зеленский консультировался по поводу вопроса легализации с Евгением Комаровским.

«Медицинская марихуана, я считаю, что это нормально, в капельках она продается. Я, кстати, консультировался по этому поводу с Евгением Олеговичем Комаровским», - сказал он.

На вопрос журналиста: «Вы за легалайз?», Зеленский ответил, что он за легалайз капель.

Как ранее сообщал ForUm, и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун поддерживает легализацию медицинского каннабиса в Украине.

Комитет Верховной Рады Украины по правам человека поддержал электронную петицию о законодательном урегулировании медицинского каннабиса, набравшую на сайте парламента более 25 тыс. голосов.