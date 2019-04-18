Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах намерен перенести Администрацию Президента из здания на улице Банковой. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

По его мнению, в случае избрания общество увидит все, что он сможет сделать в рамках своих полномочий.

«У нас есть возможность разобраться с Администрацией Президента, как минимум. Чем там вообще люди занимаются сейчас? Почему их столько много? Куда уходят такие деньги? Откуда такие бюджетные затраты на Администрацию? … Очень хочу (переехать с Банковой. - Ред.). Я сказал своим ребятам - ищете какой-то оpen space, какой-то unit интересный… Да, я хочу. А его (здание Администрации Президента. - Ред.), если позволит общество, отдал бы…», - добавил Зеленский.