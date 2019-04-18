Кандидат в президенты Владимир Зеленский не будет принимать участие в теледебатах на Общественном.
Об этом после заседания ЦИК заявил уполномоченный представитель Зеленского Сергей Кальченко, сообщает РБК-Украина.
«Кандидат Владимир Зеленский не планирует принимать участие в теледебатах на Общественном» - сказал Кальченко.
Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия приняла решение о переносе теледебатов на Общественном с 20:00 на 21:00.
Президент Петр Порошенко согласился начать дебаты со своим оппонентом на выборах Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский» в Киеве 19 апреля в 19:00.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время