Президент Украины Петр Порошенко созвал заседание СНБО из-за ситуации с Приватбанком.
«Созвал совещание в СНБО относительно рисков и угроз в связи с ситуацией, сложившейся с Приватбанком. Начало в 21:00», - говорится в Facebook Главы государства.
Как сообщал ForUm, 18 апреля суд удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету Министров о национализации Приватбанка.
В суде заявили, что Нацибанк не предоставил доказательств неплатежеспособности Приватбанка.
В Министерстве финансов готовятся обжаловать решение суда.
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