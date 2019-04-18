Президент Украины Петр Порошенко созвал заседание СНБО из-за ситуации с Приватбанком.

«Созвал совещание в СНБО относительно рисков и угроз в связи с ситуацией, сложившейся с Приватбанком. Начало в 21:00», - говорится в Facebook Главы государства.

Как сообщал ForUm, 18 апреля суд удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету Министров о национализации Приватбанка.

В суде заявили, что Нацибанк не предоставил доказательств неплатежеспособности Приватбанка.

В Министерстве финансов готовятся обжаловать решение суда.