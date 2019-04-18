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Центральная избирательная комиссия перенесла начало дебатов кандидатов в президенты на Общественном на 21:00.

Об этом сообщила представитель ЦИКа Катерина Махницкая во время брифинга в четверг, передает 112 Украина.

Напомним, предусмотренные законодательством теледебаты в эфире Общественного между кандидатами на пост президента должны были начаться 19 апреля в 20:00.

Однако в связи с договоренностью о дебатах в формате агитации в этот же день на НСК «Олимпийский» в Центризбирком обращались с просьбой изменить время теледебатов.

Президент Петр Порошенко согласился начать дебаты со своим оппонентом на выборах Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский» в Киеве 19 апреля в 19:00. 

16 апреля команды кандидатов заключили трехстороннее соглашение с НСК «Олимпийский». Штабы договорились об аренде стадиона с 09:00 до 00:00 19 апреля.
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