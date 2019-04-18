Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

«Несколько дней назад Кабинет министров Украины предпринял очередной недружественный шаг в отношении нашей страны, расширил список запрещенных для импорта на территорию Украины российских товаров. В этих условиях мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры: я подписал постановление правительства на эту тему», - сказал Медведев, передает Интерфакс.

Он пояснил, что документом «определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить в Украину только на основании отдельных разрешений». «В эту категорию включена продукция ТЭК, в том числе уголь и те же самые нефть и нефтепродукты», - уточнил глава правительства.

Согласно документу, в перечень товаров, запрещенных к вывозу из РФ в Украину, попали: нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных пород, вазелин нефтяной; парафин, воск нефтяной микрокристаллический, кокс нефтяной, битум нефтяной, смеси битумные на основе природного асфальта, природного битума, нефтяного битума, минеральных смол или пека минеральных смол (например, битумные мастики, асфальтовые смеси для дорожных покрытий).

По спецразрешениям, выдаваемым министерством экономического развития, могут вывозиться: прямогонный бензин, бензины товарные, дизельное топливо, пропаны, бутаны, прочие сжиженные газы.

По территории Украины проходит ветка нефтепровода «Дружба», по которой транспортируется нефть транзитом в Европу из РФ. Транзит нефти через территорию Украины трубопроводным транспортом в страны Европы в 2018 году снизился на 4,3% - до 13,3 млн.

Кроме того через Украину проходит нефтепродуктопровод, ранее принадлежавший дочерней структуре «Транснефти», по которому дизельное топливо поставлялось транзитом в Венгрию. Новым собственником нефтепродуктопровода в феврале 2016 года стала швейцарская International Trading Partners AG, с которой в конце 2017 года «Роснефть» заключила долгосрочный договор (на 10 лет) на поставку 3-5 млн тонн дизтоплива в год.

Также в направлении Украины осуществляется транспортировка нефтепродуктов железнодорожным транспортом.

В случае необходимости поставки российского дизельного топлива в Украину оформляются Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Как поясняли агентству в ведомстве, поставки дизельного топлива в Украину разрешаются для гражданского применения на основе комплексного анализа рисков, связанных с его возможным приобретением в интересах украинских силовых структур.

В пресс-службе «Роснефти» не стали комментировать, могут ли сказаться вводимые ограничения на контракте о поставке дизельного топлива по нефтепродуктопроводу на территории Украины.

Кроме того, расширяется запрет на ввоз в Россию ряда украинских товаров, в первую очередь продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки, а также разные виды бумаги и картона.

10 апреля Кабинет министров Украины расширил перечень подпадающих под эмбарго товаров из России, включив в него, в частности, стеклотару и формалин.