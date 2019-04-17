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Около 1 миллиарда долларов уже собрано обычными прихожанами и магнатами по всему миру на восстановление разрушенного пожаром Собора Парижской Богоматери.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на агентство Associated Press.

В среду посланник президента по вопросам культурного наследия Стефан Берн заявил телекомпании France-Info, что всего за полтора дня после пожара было собрано 880 млн евро (это равно 995 млн долларов).

Взносы поступали как от компаний и магнатов (владельцев L'Oreal, Chanel и Dior), так и от прихожан и других людей из маленьких и больших городов по всей Франции и по всему миру.

Французское правительство собирает пожертвования и создает специальный офис для работы с большими взносами. На сайте правительства появился раздел, в котором можно сделать пожертвование на восстановление собора.

Добавим, что во Франции также раздаются голоса критиков, которые утверждают, что собранные деньги лучше было бы потратить в другом месте – например, на небольшие церкви.

Как ранее сообщал ForUm, 15 апреля около 18:50 в соборе Нотр-Дам в центре Парижа начался крупный пожар.

В результате рухнул шпиль исторического памятника.

Утром 16 апреля пожар был ликвидирован.

Структуру здания спасатели смогли уберечь от полного уничтожения. Великие христианские реликвии – Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса, также удалось спасти от огня.

Витражи XII и XIII веков, в том числе и окно-роза, не были повреждены. Огонь не тронул и орган Собора Парижской Богоматери, однако на него попала вода от тушения пожара.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал полностью восстановить собор за пять лет.
ForUm

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