Витражи XII и XIII веков, в том числе и окно-роза, не были повреждены при пожаре в Соборе Парижской Богоматери 15 апреля.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на канал BFMTV.

«Из того, что мне удалось увидеть, витражи не пострадали, три прекрасные розы, датированные XII и ХIII веками до сих пор на месте», - сказал представитель собора Андре Фино.

О том, что окно-роза уцелело во время пожара, свидетельствуют и утренние фотографии, сделанные внутри здания.

Вместе с тем, сообщил Фино, могли пострадать другие витражи, однако они датируются более поздним временем.

«Могли пострадать витражи XIX века, менее важные, но не бесценные сокровища XIII века, это просто чудо», - отметил представитель.

Огонь не тронул и орган Собора Парижской Богоматери, однако на него попала вода от тушения пожара.

«Огонь вообще не повредил орган, он получил определенные повреждения от струй воды», - сообщил Андре Фино.

Как ранее сообщал ForUm, 15 апреля около 18:50 в соборе Нотр-Дам в центре Парижа начался крупный пожар.

В результате рухнул шпиль исторического памятника.

Утром 16 апреля пожар был ликвидирован.

Структуру здания спасатели смогли уберечь от полного уничтожения. Великие христианские реликвии – Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса, также удалось спасти от огня.