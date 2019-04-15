также в разделеМир
НАТО и РФ полностью прекратили сотрудничество 19
Трамп собрал на переизбрание более $40 миллионов 15
Протестующие в Судане озвучили список требований 30
В работе Facebook и Instagram произошел новый сбой 21
Отец Ассанжа призвал власти Австралии вернуть сына 21
США и Китай близки к завершению переговоров по торговому соглашению 21
Протесты в Албании: демонстранты пытались взять штурмом парламент 22
РФ использует социальные сети для влияния на выборы в ЕС 32
Стрельба в клубе Австралии: один из пострадавших погиб 33
Арабские страны поддерживают военное правительство Судана 39
Посол США в России: Конгресс един во мнении сохранить санкции против РФ 18
На охрану Цукерберга Facebook потратил более 20 миллионов долларов 41
Хакеры взломали связанные с ФБР сайты и выложили в сеть данные тысяч агентов 45
Израиль нанес удар по военным целям в Сирии 28
Лидер переворота в Судане подал в отставку 56
Ким Чен Ын назвал условия встречи с Трампом 66
В РФ следом за Twitter оштрафовали Facebook 25
Польша требует от РФ вернуть обломки самолета Качиньского 46

Крупный пожар начался в соборе Нотр-Дам в центре Парижа, сообщает пожарный департамент французской столицы. Из собора эвакуированы все прихожане, сообщает BBC.

Фотографии и видеозаписи пылающего собора появляются в СМИ и соцсетях.

По словам представителя собора, пожар начался около 18:50 по местному времени (19:50 по Киеву), сообщает издание Liberation.

По данным агентства Франс Пресс, пожарные говорят, что пожар «потенциально связан» с реставрационными работами.

Мэр Парижа Анн Идальго в своем «Твиттере» назвала инцидент «ужасающим» и призвала находящихся в районе пожара людей соблюдать меры безопасности и не заходить за ограждения, выставленные пожарными.

В прошлом году католическая церковь Франции начала сбор средств на реставрацию собора.

Собор парижской богоматери был построен в XII-XIV веках и сегодня является одной из самых популярных туристических достопримечательностей Европы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26
Теги