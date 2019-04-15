Крупный пожар начался в соборе Нотр-Дам в центре Парижа, сообщает пожарный департамент французской столицы. Из собора эвакуированы все прихожане, сообщает BBC.

Фотографии и видеозаписи пылающего собора появляются в СМИ и соцсетях.

По словам представителя собора, пожар начался около 18:50 по местному времени (19:50 по Киеву), сообщает издание Liberation.

По данным агентства Франс Пресс, пожарные говорят, что пожар «потенциально связан» с реставрационными работами.

Мэр Парижа Анн Идальго в своем «Твиттере» назвала инцидент «ужасающим» и призвала находящихся в районе пожара людей соблюдать меры безопасности и не заходить за ограждения, выставленные пожарными.

В прошлом году католическая церковь Франции начала сбор средств на реставрацию собора.

Собор парижской богоматери был построен в XII-XIV веках и сегодня является одной из самых популярных туристических достопримечательностей Европы.