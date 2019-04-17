Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал полностью восстановить пострадавший в результате сильного пожара Собор парижской богоматери за пять лет.

«Мы отстроим Нотр-Дам, чтобы он стал еще более красивым. И я хочу, чтобы это было сделано за пять лет. Мы можем это сделать, мы будем мобилизованы», - сказал Макрон в телеобращении к нации во вторник, передает Русская служба ВВС.

По словам президента, французы в силах «превратить это несчастье в возможность сплотиться, глубоко задуматься о том, кем мы были и кем мы должны быть, и стать лучше».

Макрон также поблагодарил пожарных, рисковавших жизнью во время тушения пламени, а также тех, кто выразил готовность пожертвовать деньги на реставрацию собора.

Как ранее сообщал ForUm, 15 апреля около 18:50 в соборе Нотр-Дам в центре Парижа начался крупный пожар.

В результате рухнул шпиль исторического памятника.

Утром 16 апреля пожар был ликвидирован.

Структуру здания спасатели смогли уберечь от полного уничтожения. Великие христианские реликвии – Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса, также удалось спасти от огня.

Витражи XII и XIII веков, в том числе и окно-роза, не были повреждены. Огонь не тронул и орган Собора Парижской Богоматери, однако на него попала вода от тушения пожара.

Собор на острове Сите в центре Парижа строился в XII-XIV веках и считается одним из самых ярких образцов готического стиля. Его ежегодно посещают миллионы туристов со всего мира.