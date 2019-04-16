также в разделеМир
В Европе жгут костры, чтобы уберечь виноградники от заморозков 68
Рухнул шпиль Собора Парижской Богоматери 185
Во Франции загорелся Собор Парижской Богоматери 125
НАТО и РФ полностью прекратили сотрудничество 54
Трамп собрал на переизбрание более $40 миллионов 19
Протестующие в Судане озвучили список требований 30
В работе Facebook и Instagram произошел новый сбой 21
Отец Ассанжа призвал власти Австралии вернуть сына 21
США и Китай близки к завершению переговоров по торговому соглашению 21
Протесты в Албании: демонстранты пытались взять штурмом парламент 22
РФ использует социальные сети для влияния на выборы в ЕС 32
Стрельба в клубе Австралии: один из пострадавших погиб 34
Арабские страны поддерживают военное правительство Судана 39
Посол США в России: Конгресс един во мнении сохранить санкции против РФ 18
На охрану Цукерберга Facebook потратил более 20 миллионов долларов 41
Хакеры взломали связанные с ФБР сайты и выложили в сеть данные тысяч агентов 45
Израиль нанес удар по военным целям в Сирии 29
Лидер переворота в Судане подал в отставку 56

Пожар в одном из самых знаменитых соборов в мире - Нотр-Дам де Пари, также известном как Собор Парижской Богоматери, ликвидирован. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на французскую газету Figaro.

«Пожар потушен. Мы будем продолжать следить за остаточными очагами и охлаждать горячие конструкции, в том числе несущие, чтобы пламя не возобновилось», - цитирует издание представителя пожарных Габриэля Плюс.

В то же время газета Le Parisien также со ссылкой на пожарных информирует, что пожар лишь «частично ликвидирован».

Структуру здания спасатели смогли уберечь от полного уничтожения. Великие христианские реликвии – Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса, также удалось спасти от огня.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что, начиная со вторника, он начнет международную кампанию по сбору средств для восстановления после пожара собора Нотр-Дам.

Как передает CNN, Макрон, выступая на месте пожара, назвал случившееся «страшной трагедией», но добавил, что «худшего удалось избежать».

Он отметил, что фасад собора и две главные башни не обрушились во время пожара. «Я говорю вам весь вечер – мы вместе отстроим этот собор. Это, видимо, часть французской судьбы. И мы это сделаем в следующие годы. Начиная с завтрашнего дня, будет запущен национальный план пожертвования, который выйдет за пределы наших границ», – сказал Макрон.

Как ранее сообщал ForUm, 15 апреля около 18:50 в соборе Нотр-Дам в центре Парижа начался крупный пожар.

В результате рухнул шпиль исторического памятника.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1399 грн.
34
Теги