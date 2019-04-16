Пожар в одном из самых знаменитых соборов в мире - Нотр-Дам де Пари, также известном как Собор Парижской Богоматери, ликвидирован. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на французскую газету Figaro.



«Пожар потушен. Мы будем продолжать следить за остаточными очагами и охлаждать горячие конструкции, в том числе несущие, чтобы пламя не возобновилось», - цитирует издание представителя пожарных Габриэля Плюс.

В то же время газета Le Parisien также со ссылкой на пожарных информирует, что пожар лишь «частично ликвидирован».

Структуру здания спасатели смогли уберечь от полного уничтожения. Великие христианские реликвии – Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса, также удалось спасти от огня.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что, начиная со вторника, он начнет международную кампанию по сбору средств для восстановления после пожара собора Нотр-Дам.

Как передает CNN, Макрон, выступая на месте пожара, назвал случившееся «страшной трагедией», но добавил, что «худшего удалось избежать».

Он отметил, что фасад собора и две главные башни не обрушились во время пожара. «Я говорю вам весь вечер – мы вместе отстроим этот собор. Это, видимо, часть французской судьбы. И мы это сделаем в следующие годы. Начиная с завтрашнего дня, будет запущен национальный план пожертвования, который выйдет за пределы наших границ», – сказал Макрон.

Как ранее сообщал ForUm, 15 апреля около 18:50 в соборе Нотр-Дам в центре Парижа начался крупный пожар.

В результате рухнул шпиль исторического памятника.