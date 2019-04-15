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В результате пожара, который вспыхнул в Соборе Парижской Богоматери в понедельник вечером, рухнул шпиль исторического памятника.

Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на сообщения пользователей соцсетей.

Огонь, что, по предварительным данным, вспыхнул на чердаке, охватил верхушку собора. В результате пожара шпиль Собора Парижской Богоматери не выдержал и обвалился.

Как ранее сообщал ForUm, около 18:50 в соборе Нотр-Дам в центре Парижа начался крупный пожар.

 
ForUm

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