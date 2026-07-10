«Коаліція охочих»: Зеленський та Рютте приєднаються до зустрічі у Парижі

Генсек НАТО Марк Рютте та президент України Володимир Зеленський приєднаються до зустрічі "Коаліції охочих" (Coalition of the Willing), яка відбудеться в понеділок, 13 липня, у Парижі.

Про це з посиланням на офіційне повідомлення адміністрації французького президента інформує агентство Reuters.

Майбутній саміт покликаний посилити "імпульс" для військової та фінансової допомоги Україні після завершення саміту НАТО в Туреччині, який пройшов цього тижня. В Єлисейському палаці зазначили, що наразі триває активне планування гарантій безпеки на випадок потенційного досягнення угоди про припинення вогню між Україною та Росією.

Президент Франції Емманюель Макрон під час перебування в Анкарі заявив, що використає паризьку зустріч союзників для презентації нових оборонних ініціатив та спільних військових навчань. За його словами, цей саміт стане ще одним доказом того, що Європа бере на себе більшу відповідальність за власну безпеку в межах Альянсу.

Окрім стратегічних безпекових питань, лідери зосередяться на кількох ключових напрямах, серед яких:

боротьба з російським "тіньовим флотом";

розвиток нових військових можливостей України;

масштабна мобілізація європейської оборонної промисловості;

поглиблення оперативної співпраці між країнами-партнерами.

Окремо відзначається посилення підтримки Києва з боку Вашингтона: президент США Дональд Трамп на нещодавніх самітах G7 та НАТО продемонстрував більш прихильну позицію щодо України у її боротьбі з російською агресією.

Також стало відомо про розширення міжнародного об'єднання — до коаліції офіційно приєдналися Молдова та Північна Македонія.

Окрім глав держав, у понеділковій зустрічі в Парижі візьмуть участь лідери Євросоюзу — Урсула фон дер Ляєн та Антоніо Коста.

Як повідомляв ForUA, що посли країн-членів Євросоюзу ухвалили рішення про відкриття шостого кластера в межах переговорного процесу щодо вступу України до блоку.