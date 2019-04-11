Судьи Высшего антикоррупционного суда приняли присягу.

С начала текущих суток враг 11 раз обстрелял позиции подразделений Объединенных сил, из них четыре раза - с применением запрещенного вооружения, в результате чего были ранены восемь украинских военнослужащих.

Россия готовится к полномасштабной войне в Европе, первым плацдармом станет Украина, заявляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

По факту распространения видеоролика, в котором кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, открыто уголовное производство.

Команда Зеленского заявила, что видеоролик появился на Telegram-канале, связанном с Президентом Петром Порошенко.

В свою очередь в штабе Порошенко заявили, что не имеют отношения к видео.

Специализированная антикоррупционная прокуратура саботирует расследование Национального антикоррупционного бюро о коррупции в Укроборонпроме. Об этом говорится в заявлении НАБУ.

Полиция Лондона задержала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа после того, как Эквадор отказался предоставлять ему убежище в своем посольстве, где он укрывался семь лет.

В штабе кандидата в президенты шоумена Владимира Зеленского предложили Президенту Петру Порошенко провести дебаты в режиме телемоста в прямом эфире.

Национальное антикоррупционное бюро Украины вызвало на допрос соратника президента и заместителя председателя фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде Игоря Кононенко и бизнесменов Григория и Игоря Суркисов.

Суд отказал в удовлетворении иска экс-главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова к кардиологу Максиму Соколову, который по обращению Национального антикоррупционного бюро Украины давал показания о состоянии здоровья Насирова на суде в 2017 году.

Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что если кому-либо в стране становится известно о преступных действиях тех или иных лиц, чиновников, то об этих фактах стоит сообщать в первую очередь правоохранительным органам сразу, а не ждать подходящего времени или искать выгодных площадок для сообщения.

10 апреля в пункте пропуска «Гоптовка» к сотрудникам Госпогранслужбы обратились двое граждан РФ, которые являются действующими сотрудниками органов внутренних дел РФ, с просьбой политического убежища в Украине.

Служба безопасности Украины разоблачила сотрудника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области на сотрудничестве с ГУ генштаба вооруженных сил РФ.

Россия задействовала все возможные средства, чтобы православные церкви как можно дольше не признавали украинскую церковь. Об этом сегодня на пресс-конференции во Львове заявил предстоятель ПЦУ Епифаний (Думенко).

Из-за выжигания сухой растительности в Украине погибли 16 человек.

Во время масштабной спецоперации правоохранители задержали 32 участников наркогруппировки.