Судьи Высшего антикоррупционного суда приняли присягу.
С начала текущих суток враг 11 раз обстрелял позиции подразделений Объединенных сил, из них четыре раза - с применением запрещенного вооружения, в результате чего были ранены восемь украинских военнослужащих.
Россия готовится к полномасштабной войне в Европе, первым плацдармом станет Украина, заявляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
По факту распространения видеоролика, в котором кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, открыто уголовное производство.
Команда Зеленского заявила, что видеоролик появился на Telegram-канале, связанном с Президентом Петром Порошенко.
В свою очередь в штабе Порошенко заявили, что не имеют отношения к видео.
Специализированная антикоррупционная прокуратура саботирует расследование Национального антикоррупционного бюро о коррупции в Укроборонпроме. Об этом говорится в заявлении НАБУ.
Полиция Лондона задержала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа после того, как Эквадор отказался предоставлять ему убежище в своем посольстве, где он укрывался семь лет.
В штабе кандидата в президенты шоумена Владимира Зеленского предложили Президенту Петру Порошенко провести дебаты в режиме телемоста в прямом эфире.
Национальное антикоррупционное бюро Украины вызвало на допрос соратника президента и заместителя председателя фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде Игоря Кононенко и бизнесменов Григория и Игоря Суркисов.
Суд отказал в удовлетворении иска экс-главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова к кардиологу Максиму Соколову, который по обращению Национального антикоррупционного бюро Украины давал показания о состоянии здоровья Насирова на суде в 2017 году.
Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что если кому-либо в стране становится известно о преступных действиях тех или иных лиц, чиновников, то об этих фактах стоит сообщать в первую очередь правоохранительным органам сразу, а не ждать подходящего времени или искать выгодных площадок для сообщения.
10 апреля в пункте пропуска «Гоптовка» к сотрудникам Госпогранслужбы обратились двое граждан РФ, которые являются действующими сотрудниками органов внутренних дел РФ, с просьбой политического убежища в Украине.
Служба безопасности Украины разоблачила сотрудника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области на сотрудничестве с ГУ генштаба вооруженных сил РФ.
Россия задействовала все возможные средства, чтобы православные церкви как можно дольше не признавали украинскую церковь. Об этом сегодня на пресс-конференции во Львове заявил предстоятель ПЦУ Епифаний (Думенко).
Из-за выжигания сухой растительности в Украине погибли 16 человек.
Во время масштабной спецоперации правоохранители задержали 32 участников наркогруппировки.
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