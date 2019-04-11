Судьи Высшего антикоррупционного суда приняли присягу, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

В торжественном мероприятии принял участие Президент Петр Порошенко.

«Долгожданное для нашей страны событие. Знаменательный день для каждого из вас. Долгие три года мы шли по сей день. От голосования в Верховной Раде за изменения в Конституцию относительно правосудия и нового закона о судоустройстве. Подчеркиваю, что именно тогда Украина приняла стратегическое решение - создать антикоррупционный суд. Это было составной частью закона «О судоустройстве», создать на прозрачном конкурсе и привлечь в его состав лучших юристов», - сказал Президент.

Глава государства отметил: «Высший антикоррупционный суд значительно усилит всю судебную систему Украины и станет настоящей опорой для нашего государства в чрезвычайно важной сфере - сфере борьбы с коррупцией». Он напомнил, что к конкурсным процедурам были привлечены высококвалифицированные международные эксперты из многих стран - бывшие судьи и прокуроры из Великобритании, Канады, Дании, Литвы, Македонии.

«И лично для меня этот конкурс стал настоящим прорывом. Долгих семь месяцев шел этот отбор. Несколько сотен кандидатов: судей, ученых, адвокатов. Беспрецедентная и чрезвычайная прозрачность и публичность всех и каждой отдельной процедуры, беспрецедентная открытость. Каждый, кто имел желание, имел возможность смотреть каждый этап в прямом эфире», - сказал Президент и подчеркнул, что эта работа продемонстрировала высокие стандарты для Украины. «Да и в мире очень трудно найти примеры такой скоординированной, прозрачной и важной работы во время отбора будущих судей», - добавил он.

Президент поблагодарил членов Высшего совета правосудия за беспрецедентную, сложную и эффективную работу, которую они сделали за такой короткий срок.

«Сегодня мы, наконец, видим результат этого сотрудничества - 38 новых судей приступают к исполнению обязанностей в совершенно новом суде. У вас есть все рычаги и инструменты, чтобы быть успешными. Потому что судебной реформой впервые в истории Украины вам предоставлена ​​независимость от законодательной и исполнительной ветвей власти, кстати, и от Президента также - полная независимость. Ведь моя роль завершается здесь и сейчас, во время вашей присяги», - отметил Глава государства.

«Я понимаю, что на этом трудном пути борьбы с коррупцией каждый из вас сделал выбор в пользу украинского государства, поставив личную безопасность на второе место. И я очень благодарен вам за это непростой выбор», - обратился Президент к новоизбранным судьям.

По его словам, из-за изменения профильного законодательства в Украине работают европейские стандарты судопроизводства. «Мы совершенствуем уголовный процесс, используя лучшие мировые практики, прежде всего, практику Европейского суда по правам человека», - отметил Президент и подчеркнул, что украинский народ ждет начала работы Высшего антикоррупционного суда.

«Уважаемые судьи, именно вам на этом чистом листе писать новую историю и строить новую систему, руководствуясь европейскими стандартами и ценностями. Я верю в каждого из вас, и я точно верю в нашу страну. Подчеркиваю, созданием антикоррупционного суда мы завершаем создание независимой антикоррупционной инфраструктуры. На ваши плечи ложится очень высокая ответственность. Я твердо убежден - вы с этим справитесь», - подытожил Глава государства.

Напомним, 7 июня 2018 Верховная Рада 315 голосами поддержала законопроект о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда.

9 июня его подписал спикер парламента Андрей Парубий, а 11 – Президент Петр Порошенко.

13 июня официальное издание Верховной Рады – газета «Голос Украины» опубликовала закон. 14 июня он вступил в силу.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины 2 августа 2018 объявила конкурсы на 78 должностей судей Верховного Суда и 39 должностей судей Высшего антикоррупционного суда.