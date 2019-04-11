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Россия готовится к полномасштабной войне в Европе, первым плацдармом станет Украина, заявляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

«Россия не просто вкладывает миллиардные ресурсы в развитие военной инфраструктуры. Она готовится к полномасштабным военным действиям, полномасштабной континентальной войне в Европе. Первый плацдарм, который они будут пытаться взять, - это наша страна», - сказал секретарь СНБО, выступая на Киевском форуме, передает Радио Свобода.

По словам Турчинова, Россия восстанавливает аэродромы, которые может использовать штурмовая и армейская авиация, и создает инфраструктурные проекты, позволяющие быстро перебрасывать значительные воинские подразделения непосредственно к украинской границы.

Он убежден в том, что украинские силы не позволят, чтобы российские войска продвигались на запад.

В феврале Президент Украины Петр Порошенко, выступая на заседании Генассамблеи ООН, сообщил, что Россия превращает аннексированный Крым на стартовую площадку для своих ракет. По его словам, в оккупированном Крыму Россия разместила в 32500 военных, 88 артиллерийских систем, 52 реактивные системы залпового огня, 372 боевых бронированных машин, 113 боевых самолетов, 62 боевых вертолета, шесть боевых судов и шесть подводных лодок, оснащенных морскими системами крылатых ракет «Калибр».
ForUm

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