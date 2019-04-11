В штабе кандидата на пост президента и действующего Главы государства Петра Порошенко заявили, что не имеют отношения к видео с другим кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, где его якобы сбивает грузовик, сообщает пресс-служба штаба.

«В ответ на многочисленные запросы журналистов сообщаем, что предвыборный штаб Петра Порошенко не имеет никакого отношения к «черному» ролику о кандидате в президенты Владимире Зеленском с кокаином», - сказано в сообщении.

Напомним, по факту распространения видеоролика, в котором кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, открыто уголовное производство.

Команда Зеленского заявила, что видеоролик появился на Telegram-канале, связанном с Президентом Петром Порошенко.