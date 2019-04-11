С начала текущих суток враг 11 раз обстрелял позиции подразделений Объединенных сил, из них четыре раза - с применением запрещенного вооружения, в результате чего были ранены восемь украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Также вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» враг 10 раз обстрелял наши опорные пункты:

из минометов калибра 120 мм - у населенного пункта Новоселовка;

из минометов калибра 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у села Павлополь;

из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов - около населенного пункта Лебединское;

из противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов - у населенного пункта Новотроицкое;

из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - также вблизи села пункта Лебединское;

дважды с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Водяное;

с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Павлополь;

дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе пригорода Авдеевка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» оккупанты из минометов калибра 82 мм обстреляли позиции Объединенных сил вблизи села Екатериновка.

Во время обстрелов восемь украинских военнослужащих получили ранения.

На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения операции остается под контролем военных из состава Объединенных сил.

Напомним, 10 апреля вооруженные формирования Российской Федерации девять раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом три раза применили запрещенное минскими договоренностями вооружение. Во время обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.