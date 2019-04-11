Служба безопасности Украины разоблачила сотрудника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области на сотрудничестве с ГУ генштаба вооруженных сил РФ. Об этом на брифинге сказал представитель Департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк, сообщает пресс-центр ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что украинского полицейского во время пребывания в российском городе Белгород завербовал кадровый офицер ГУ ГШ ВС РФ на основе лояльного отношения к политике власти РФ.

«Службой также выяснено, что этот российский военный разведчик находился на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей в составе оперативных групп ГУ ГШ ВС РФ и активно формировал агентурные сети с граждан Украины для выполнения ими различного рода разведывательно-подрывных задач против нашего государства» , - сказал Настюк.

Во время агентурных контактов украинский силовик и российский военный разведчик строго придерживались мер безопасности и конспирации. В частности для связи и передачи собранных сведений использовали программы шифрования электронных сообщений, а также личные встречи на территории Белгородской области Российской Федерации.

«Пересечение государственной границы полицейским осуществлялось во время выходных сроком на один-два дня. Эти поездки он скрывал перед окружением под легендой якобы посещением родственников», - подчеркнул представитель контрразведки СБУ.

Оперативники СБУ задокументировали, что во исполнение задач российского военного разведчика сотрудник Нацполиции использовал свое служебное положение для сбора и передачи российскому куратору секретной информации, циркулирующей в Министерстве внутренних дел и Национальной полиции. Он также предоставлял куратору сведения о дислокации и мобилизационной готовности воинских подразделений и силовых структур на территории Харьковской области, в том числе задействованных в проведении антитеррористической операции и операции Объединенных сил на востоке Украины. 9 апреля контрразведчики СБУ под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины

Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства полицейского правоохранители обнаружили и изъяли доказательства его противоправной деятельности и связей с офицером российской военной разведки, в частности магнитные носители информации с грифом ограничения доступа, а также компьютер, на котором обрабатывались, хранились и передавались полученные разведывательные сведения. «Речь идет об информации с грифом «Секретно» и «Для служебного пользования», - отметил Настюк.

Злоумышленник, в частности, передавал куратору данные о составе сил, привлекаемых к выполнению задач территориальной обороны, укомплектовании частей службы охраны порядка мобилизационными ресурсами, мобилизационных планах спецформирований Национальной полиции и тому подобное. Полицейский также осуществлял сбор и обобщение информации о патриотически настроенных жителях региона. «Эту «подборку» материалов он цинично назвал «Нацисты и их пособники в г. Харьков». Здесь полные установочные данные, идентификаторы связи, адреса проживания, страницы в соцсетях относительно более пятисот украинских граждан. Это и активисты общественных политических объединений, волонтерских движений, добровольцы Национальной гвардии, участники АТО и другие», - подчеркнул представитель СБУ.

Об идейной основе противоправной деятельности полицейского свидетельствует также значительное количество выявленных материалов антиукраинского содержания, пропаганды «Новороссии», «Харьковской Народной республики» и идей «русского мира».

Задержанному объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается досудебное следствие.