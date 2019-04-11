В штабе кандидата в президенты шоумена Владимира Зеленского предложили Президенту Петру Порошенко провести дебаты в режиме телемоста в прямом эфире.

Об этом в эфире телеканала Прямой сказал председатель штаба Зеленского Иван Баканов.

«Мы идем на встречу. Если действительно так все хотят с нами подебатировать, чтобы ни у кого не сложилось впечатление, что мы избегаем таких дебатов, мы предлагаем провести телемост. Если Петр Порошенко будет в студии на «Общественном», а мы будем на НСК «Олимпийском», пожалуйста, можно будет совместить картинки и подебатировать друг с другом в прямом эфире», - сказал он.

На вопрос журналистов, почему не рассматривается возможность прийти в студию «Общественного», Баканов сказал: «Потому что, по нашему мнению, на стадионе более открытая атмосфера. Если почитать постановление ЦИК, которым регламентируются дебаты на «Общественном», там как-то странно оно пишется: дебаты в комнате. По нашему мнению, это какой-то просто пережиток советского прошлого. Надо становиться более открытыми и не бояться выходить в публичное пространство, в том числе и на стадионе».

Напомним, Петр Порошенко пригласил Владимира Зеленского на дебаты на НСК «Олимпийский» 14 апреля 2019.

В свою очередь Зеленский заявляет, что дебаты с Порошенко состоятся 19 апреля на НСК «Олимпийский».

Спикер предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев заявил, что действующий Глава государства 19 апреля придет на официальные дебаты в студию Общественного телевидения, и, если «будет свободен», посетит НСК «Олимпийский», где предлагал провести дебаты Зеленский.

В ГП НСК поступили запросы от уполномоченных представителей кандидатов относительно дебатов.