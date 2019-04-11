Специализированная антикоррупционная прокуратура саботирует расследование Национального антикоррупционного бюро о коррупции в Укроборонпроме. Об этом говорится в заявлении НАБУ.

«Руководство САП публично подчеркивает необходимость активного расследования хищений в сфере обороны, однако их реальные действия существенно отличаются от озвученного СМИ. Фактически САП саботирует расследование НАБУ, начатое по материалам Bihus.info», – говорится в сообщении.

В НАБУ подчеркнули, что после открытия дел по фактам, изложенным в расследовании журналистов, НАБУ сразу инициировало истребование в ГПУ уголовного производства, которое, вероятно, содержит переписку, обнародованную СМИ. «Однако без согласования со стороны САП это сделать невозможно. Зато САП почти месяц игнорирует эту инициативу НАБУ, не прибегая ни к каким объяснениям», – отметили в Бюро.

«Прокуроры САП постоянно затягивают сроки согласования ходатайства о выемке вещей и документов, имеющих значение для расследования. В результате обращения в суд по соответствующим разрешениям на проведение процессуальных действий отсрочиваются», – заявили в НАБУ.

В Бюро подчеркнули, что процессуальными руководителями в уголовном производстве, открытом по публикациям Bihus.info, не представлено ни одного указания, кроме одного и то в устной форме: «не упоминать в ходатайствах детективов, которые направляются в суд, фамилии Гладковского А.В. и других лиц, опубликованных в журналистском расследовании».

«Сложившаяся ситуация не только не способствует всестороннему и объективному расследованию фактов коррупции в оборонном комплексе, но и наоборот делает его невозможным. Зато его используют как инструмент политического давления на НАБУ, в том числе со стороны руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры», – сказано в сообщении.

Напомним, 25 февраля журналисты программы «Наші гроші» обнародовали расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В Укроборонпроме назвали обнародованную информацию некорректной и манипулятивной.

4 марта Президент уволил Гладковского.

В тот же день журналисты Bihus.info обнародовали новую часть расследования, в которой рассказали, каким образом гендиректор Укроборонпрома Павел Букин и Олег Гладковский причастны к схемам с заработками на завышенных ценах на запчастях для самолетов Ан-26.

В свою очередь в «Укроборонпроме» заявили, что данная информация имеет признаки манипуляций и является «проявлением заангажированной журналистики».

Президент инициировал проведение международного аудита Укроборонпрома.

11 марта журналисты проекта Bihus.Info в очередной части журналистского расследования сообщили, что правоохранители получали тысячи долларов взяток, чтобы закрыть уголовные производства о коррупции в сфере обороны, в том числе по выводу компании «Оптимумспецдеталь» из перечня фирм, имеющих признаки фиктивности. Среди остальных фигурантов, журналисты указали на следователя киевского управления СБУ Дмитрия Москаленко, который якобы за взятки обещал «закрывать» претензии со стороны контрразведки.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по материалам журналистского расследования.

Специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий отстранил старшего прокурора группы прокуроров от расследования возможного хищения чиновниками «Укроборонпрома» из-за провала в расследовании. Кроме того, двое детективов НАБУ, упомянутые в журналистском расследовании о коррупции в сфере обороны, отстраненны на время проведения служебного расследования.

2 апреля САП прокуратура заявила об обращении в Совет общественного контроля НАБУ в связи с отсутствием активной позиции в расследовании злоупотреблений в сфере закупок в военно-промышленном комплексе.