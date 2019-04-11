Россия задействовала все возможные средства, чтобы православные церкви как можно дольше не признавали украинскую церковь. Об этом сегодня на пресс-конференции во Львове заявил предстоятель ПЦУ Епифаний (Думенко), сообщает Risu.org.

«Сейчас мы добиваемся признания нашего автокефального статуса. Но, к сожалению, со стороны российского государства и РПЦ видим тотальное сопротивление. На уровне государства и на уровне церкви ведутся переговоры с другими православными церквами. Некоторых пугают, некоторых побуждают, на других определенным образом влияют, потому что так РПЦ оказала влияние на поместные церкви», - сообщил первоиерарх.

По мнению Митрополита Епифания, попытки заблокировать признание ПЦУ обречены на поражение.

«Раскола в связи с украинским вопросом в мировом православии не произойдет», - заявил он.

«Не справившись с задачей, которая была поставлена ​​РФ перед РПЦ: не допустить автокефалии и предоставления томоса украинской церкви, они пытаются сейчас привнести раскол в мировое православие. То есть разделить ту часть православных, которые поддерживают русскую церковь, и ту часть, которая поддерживает Вселенского Патриарха. Я верю, что этого раскола не будет. Уже сейчас мы видим, что мнения тех Церквей, которые сначала были негативно настроены против ПЦУ, трансформируется», - отметил он.

По словам митрополита, рано или поздно ПЦУ признают все церкви.

«Прошло немного времени, всего три месяца, с момента получения томоса, поэтому верю, что постепенно будут нас признавать. Но останутся такие, кто не признает ПЦУ. Наверное, что последней будет РПЦ, которая никогда не смирится с тем, что мы получили автокефалию», - подчеркнул предстоятель ПЦУ.

Как сообщал ForUm, 15 декабря 2018 на Объединительном соборе предстоятелем Единой поместной православной церкви в Украине был избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), ректор и профессор кафедры библейных и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии Епифаний. Официальным названием новосозданной автокефальной православной церкви является Православная церковь Украины. Минюст официально зарегистрировал ПЦУ как религиозную организацию.

Вселенский патриарх Варфоломей 5 января в Стамбуле подписал томос для Православной церкви Украины.

6 января патриарх передал томос и посох предстоятелю ПЦУ Епифанию. Его интронизация состоялась 3 февраля.