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Суд отказал в удовлетворении иска экс-главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова к кардиологу Максиму Соколову, который по обращению Национального антикоррупционного бюро Украины  давал показания о состоянии здоровья Насирова на суде в 2017 году.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции.

«Насирову отказали в удовлетворении иска: он хотел 2 миллиона гривен возместить – с медицинского учреждения и самого врача Соколова… Сам Насиров обязан заплатить врачу Соколову 13 тысяч гривен компенсации», - сообщается в Twitter организации.

 


 

 

Напомним, накануне и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун сообщила, что Насиров подал в суд на врача-кардиолога Максима Соколова, который свидетельствовал против него в суде.

В декабре 2018 суд отказал Насирову в требовании взыскать миллион гривен с врача Максима Соколова, который давал показания в суде по его делу. Он потребовал 1 млн грн компенсации «за моральный ущерб». Насиров подал апелляционную жалобу.
ForUm

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