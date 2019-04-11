Вечером 10 апреля на Telegram-канале, связанном с Президентом Петром Порошенко появилось видео, на котором грузовик сбивает кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Об этом сообщается на сайте команды Зеленского.

Отмечается, что видео было смонтировано на основе рекламного ролика кандидата Зе, который вышел в этот же день утром.

7 апреля на официальной Facebook-странице получилось обращение Президента, в котором он призывает присоединяться к нему, а на ролике и в описании к публикации есть ссылка на его новый сайт https://euua.org

В указанном Telegram-канале и появилось данное видео.

В команде отметили, что порекомендуют Зеленскому усилить охрану.