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Вечером 10 апреля на Telegram-канале, связанном с Президентом Петром Порошенко появилось видео, на котором грузовик сбивает кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Об этом сообщается на сайте команды Зеленского.

Отмечается, что видео было смонтировано на основе рекламного ролика кандидата Зе, который вышел в этот же день утром. 

7 апреля на официальной Facebook-странице получилось обращение Президента, в котором он призывает присоединяться к нему, а на ролике и в описании к публикации есть ссылка на его новый сайт https://euua.org

В указанном Telegram-канале и появилось данное видео.

В команде отметили, что порекомендуют Зеленскому усилить охрану.
ForUm

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