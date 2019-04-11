Из-за выжигания сухой растительности в Украине погибли 16 человек, сообщил глава ГосЧС Николай Чечеткин.

«В среднем каждые сутки фиксируется до 600 таких пожаров и сейчас их количество превысило 13 тысяч за последние три месяца», - сказал он.

Председатель Службы обратил внимание на возгорание сухой растительности вблизи населенных пунктов, свалках и поймах рек, которых с начала года зафиксировано уже 12,7 тыс. случаев, следствием чего стала гибель 16 человек.

Чечеткин подчеркнул, что основной причиной обострения ситуации является то, что органы власти, лесопользователи и владельцы торфяников не начали работы по противодействию пожарам в природных экосистемах.

Для ликвидации пожаров в экосистемах уже привлекали почти 57 тыс. человек личного состава и 14 тыс. единиц техники. Для тушения крупных пожаров в Одесской, Черниговской областях и Чернобыльской зоне отчуждения привлекалась пожарная авиация.

«Негативные тенденции с пожарами критически нарастают в Чернобыльской зоне отчуждения. За последнюю неделю там произошло 6 пожаров, а с начала года, в результате 26 пожаров огнем было охвачено 130 га радиоактивно загрязненных территорий», - сказал Чечеткин.

Председатель ГосЧС подчеркнул важность введения в регионах комплекса мероприятий по защите от пожаров лесных массивов и торфяников, принятия исчерпывающих мер по противодействию пожаров на территории Чернобыльской зоны, усиления охраны и организации профилактической работы с посетителями зоны отчуждения во время годовщины Чернобыльской катастрофы и поминальных дней.