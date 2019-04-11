Во время масштабной спецоперации правоохранители задержали 32 участников наркогруппировки, сообщает пресс-служба Нацполиции.

«Внутренняя безопасность, Главное следственное управление Национальной полиции Украины, под процессуальным руководством ГПУ, прекратили деятельность мощной преступной организации, которая занималась изготовлением и распространением особо опасных, тяжелых наркотиков на территории 13 областей Украины», - говорится в сообщении.

Сотрудники Сумского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины в 2018 году получили оперативную информацию о группе лиц, участники которой изготавливали, хранили и сбывали наркотические средства и психотропные вещества (марихуану, кокаин, амфетамин, метамфетамин, ЛСД, «грибы» и другие) в больших размерах.

В процессе кропотливой работы было установлено, что разоблаченная группировка имеет устойчивую иерархическую структуру, которая включает в себя лидера, главных и «рядовых» участников, пользуется конспирацией и имеет единственную цель - обогащение от наркосбыта. Причастными к криминального бизнеса оказались более 80 человек, в подавляющем большинстве – уроженцы Одесской, Николаевской и Черниговской области.

Организатор наркогруппировки – 27-летний ранее судимый за незаконные операции с наркотиками уроженец Одесской области, житель Киева. «Правая рука» лидера – его 23-летний земляк, ныне тоже живет в столице, к «бизнесу» привлек всю свою семью.

Злоумышленники сплотили вокруг себя преступную организацию, участники которой распространяли наркотовар на территории Сумской, Одесской, Киевской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Ривненской, Харьковской и Черниговской областей Украины.

Финансовый контроль, легализация доходов и роль операторов интернет-магазинов главные фигуранты наркогруппировки доверили своим сожительницам – 23-24-летним жительницам Киева. Одна из них зарегистрирована, как физическое лицо-предприниматель в Одессе и является владелицей нескольких объектов недвижимости в столице.

«Кураторы» сбыта наркотиков, ответственные за деятельность нарколабораторий, курьеры по доставке прекурсоров и готовой продукции, фасовщики, лица, которые выращивали наркосодержащие растения и изготавливали из них наркотики, хранили их, а также - так называемые «закладчики» товара - эти несколько десятков человек действовали под бдительным оком организаторов с начала 2017 года.

Стоит отметить, что установленные в настоящее время «закладчики» - молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет, среди которых и ребята, и девушки. Кроме того, по информации полиции, родители этих лиц, в подавляющем большинстве, знали о криминальном заработке своих детей и даже способствовали им, сохраняя дома товар.

Выращивание конопли, изготовление наркотических средств и психотропных веществ осуществлялось в теплицах и нарколабораториях на территории Одесской, Кировоградской, Николаевской и Ривненской областей.

Товар, сырье для его изготовления и оборудование для лабораторий злоумышленники пересылали почтовыми переводами, курьерскими службами и поездами. Сбывали наркопродукцию с помощью чат-бота в одном из мессенджеров, где клиенты выбирали тип наркотика, количество, место получения и реквизиты для оплаты.

Средства, полученные от продажи, аккумулировались на электронных кошельках, затем перечислялись на банковские карточки фигурантов преступной организации. Предварительно установлено, что криминальный бизнес приносил наркодилерам ежемесячно 10 млн гривен дохода.

Колоссальные прибыли участники наркокартеля получали за счет чужих смертей. Правоохранителям точно известно о случае, когда после употребления приобретенной у разоблаченной группы наркотической продукции, человек умер. Сколько таких жертв среди наркозависимых – установить невозможно.

Для прекращения деятельности наркогруппировки была подготовлена масштабная спецоперация, в которой задействовали тысячу полицейских из числа работников Департамента внутренней безопасности, Главного следственного управления, Департамента защиты экономики, спецподразделений КОРД и полков полиции особого назначения разных областей Украины, в сотрудничестве с Государственной пограничной службой Украины, под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.

Проведено почти 170 обысков в столице, Киевской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях по адресам проживания фигурантов, расположения нарколабораторий, теплиц и хранения наркотовара.

Изъято более тонны прекурсоров, почти тысячу таблеток экстази, 57 килограммов марихуаны, 41 кг амфетамина, 3,2 килограмма метадона, почти 100 граммов кокаина и кусты конопли. Также изъяты банковские карточки, мобильные телефоны и оргтехника, оружие, патроны, боевая граната, наличные в разной валюте, эквивалентом в 3,5 миллиона гривен.

На основании требований ст.208 УПК Украины задержаны 32 участника преступной организации, среди которых – лидер и главные фигуранты. Аналогичные действия продолжаются по другим членам группировки.

Главным следственным управлением НПУ злоумышленникам уже объявлено подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 (Создание преступной организации), ч.4 ст.28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) ч.3 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники Департамента внутренней безопасности НПУ проводят проверку на предмет возможной причастности к разоблаченной криминальной группе сотрудников правоохранительных органов.