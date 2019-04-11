Национальное антикоррупционное бюро Украины вызвало на допрос соратника президента и заместителя председателя фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде Игоря Кононенко и бизнесменов Григория и Игоря Суркисов, сообщает Радио Свобода.

Ранее журналисты программы «Схемы: коррупция в деталях» (совместный проект Радио Свобода и телеканала «UA: Первый») обнародовали записи телефонных разговоров с участием Кононенко и братьев Суркисов, на которых обсуждается схема по выводу сотен миллионов гривен из государственных облэнерго – по просьбе журналистов они были верифицированы американскими специалистами, которые сотрудничают с правительством США.

«С учетом сведений, изложенных в расследовании, НАБУ вызвало на допрос лиц, которые упоминаются в соответствующем сюжете, в том числе Кононенко И.В., Суркиса Г.М., Суркиса И.Р.», - говорится в ответе НАБУ.

После выхода расследования «П. дал добро» редакция на запрос НАБУ передала детективам записи разговоров Дмитрия Крючкова с Игорем Кононенко и братьями Суркисами – впоследствии их приобщили к материалам официального расследования.

Ранее «Схемы» рассказали об организации одной из самых масштабных афер в сфере энергетики последних лет, которая обсуждается на записях телефонных разговоров бизнесмена и экс-председателя правления компании «энергосети» Дмитрия Крючкова, сейчас разыскиваемого НАБУ за вывод сотен миллионов гривен из «Запорожьеоблэнерго», которые получила редакция. События охватывают период весны-лета 2015 года, когда окончательно формируется вертикаль власти после революционных событий, а различные направления закрепляются за конкретными кураторами и исполнителями.

Для верификации телефонных разговоров «Схемы» передали образцы американским специалистам из Национального центра медиа-экспертиз - научно-образовательного центра Университета Колорадо в Денвере (США), созданного при поддержке Министерства юстиции Соединенных Штатов Америки. Экспертиза всех присланных голосов дала положительный результат. Полученные высокие показатели достоверности сходства голосов по шкале, предусмотренной этой методологией.

Журналисты проанализировали телефонные разговоры, сопоставив с открытыми данными, документами и реальными событиями, которые касаются периода весны-лета 2015 года.

Во время общения фигуранты, среди которых ныне разыскиваемый экс-председатель правления ЗАО «ХК «Энергосети» Дмитрий Крючков, бизнес-партнер Петра Порошенко Игорь Кононенко, бизнесмены братья Суркисы и народный депутат от «Народного фронта» Игорь Котвицкий - обсуждают в том числе незаконные способы получения и сохранения контроля над областными энергоснабжающими компаниями «Запорожьеоблэнерго», «Черкассыоблэнерго» и «Харьковоблэнерго», контрольные пакеты акций в которых принадлежат государству в лице Фонда государственного имущества Украины. Также много разговоров касается распределения между участниками схемы значительных сумм наличными.

«Схемы» обратились ко всем фигурантам телефонных разговоров, часть из них не ответили, часть – отрицала свои связи с Крючковым. В частности, братья Суркисы не ответили на запрос «Схем».

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит досудебное расследование уголовных правонарушений, из которых усматривается, что Дмитрий Крючков и другие лица нанесли ущерб государственным облэнерго на общую сумму более 1,4 миллиарда гривен.