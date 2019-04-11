По факту распространения видеоролика с участием кандидата в президенты открыто уголовное производство, сообщает пресс-служба полиции.

По результатам мониторинга социальных сетей, выявлены факты распространения видеоролика, в котором кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик.

«Сейчас проводится проверка, в рамках которой полиция выясняет обстоятельства появления этого видео и лиц, причастных к его заказу, изготовлению и распространению. Также готовится официальный запрос к представителям администрации соцсетей, которые распространили это видео, - с целью его удаления», - заявили в полиции.

Учитывая вышеизложенное, по данному факту Главным следственным управлением Нацполиции открыто уголовное производство по статье ч. 2 ст. 346 Уголовного кодекса Украины – угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля.

Как сообщал ForUm, команда Зеленского заявила, что видеоролик появился на Telegram-канале, связанном с Президентом Петром Порошенко.