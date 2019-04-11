Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что если кому-либо в стране становится известно о преступных действиях тех или иных лиц, чиновников, то об этих фактах стоит сообщать в первую очередь правоохранительным органам сразу, а не ждать подходящего времени или искать выгодных площадок для сообщения. Об этом он заявил во время прямого эфира на радио НВ, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Если человек виновен, то бежать надо не на телевизионные шоу. И ждать надо не выборов. А надо идти в любой правоохранительный орган, в том числе в те, которые абсолютно никак не зависят от Президента – НАБУ, САП, ГБР, Министерство внутренних дел...», - заявил Порошенко.

В то же время он выразил удивление, что расследование, которые ведутся о деятельности концерна «Укроборонпром» с 2016 года, появились только сейчас. «Чего вы ждали три года? Что вам еще нужно было и почему дело не в суде? Этот вопрос к НАБУ, к САП, всем правоохранительным органам. Если мы говорим о деле, которое сейчас презентуется по энергетическому сектору – это дело 2015 года. Четыре года вы искали? Почему намеренно и сознательно происходит утечка из правоохранительных органов. И эта утечка происходит прямо за неделю до выборов», - отметил Порошенко.

Президент добавил: «Безусловно, когда бы эта утечка не произошла, он требует, чтобы у нас было абсолютно непредвзятое прозрачное расследование. И результаты расследования должны быть уведомлены обществу».

Он напомнил, что начата процедура аудита системы оборонпрома. «Все же выяснится. Это делается совместно с нашими международными партнерами по НАТО. И на сегодняшний день правительство также приняло решение о финансировании этого аудита. Идет полная проверка со Счетной палатой и Государственной аудиторской службой, привлечены общественные организации. Кто желает – берите в этом участие. Беспрецедентный уровень прозрачности», - подчеркнул Глава государства.

Президент подчеркнул, что ожидает результатов расследования. «Нет человека более заинтересованного, чем Порошенко, чтобы как можно скорее завершить расследование. Кто виноват - отправить в тюрьму, кто не виноват - снять позиции. И здесь должны быть люди, которые пользуются наибольшим доверием», - резюмировал Президент.

Напомним, 2 апреля Президент Украины Петр Порошенко обратился к правительству с просьбой обеспечить организацию исследований на полиграфе всего руководящего состава государственного концерна «Укроборонпром».