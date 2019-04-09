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Около 10:30 во время работы группы пиротехнических работ по обследованию и очистке участков местности от взрывоопасных предметов вблизи водопровода насосной станции Северский-Донецк-Донбасс (серая зона) в районе населенного пункта Зайцево Бахмутского района Донецкой области произошел взрыв неизвестного взрывоопасного предмета, в результате чего погиб старший сапер отделения пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГосЧС Украины в Донецкой области, старшина службы гражданской защиты Бойцов Олег Леонидович, ранены старший лейтенант службы гражданской защиты Слепкань Д. и старший сержант службы гражданской защиты Безкоровайный Е.

По данному факту начато расследование по статье «Теракт». 

Кабинет Министров Украины получил обращение от Президента Петра Порошенко об увольнении Максима Степанова с должности председателя Одесской областной государственной администрации. Об этом сообщил 9 апреля премьер Владимир Гройсман.

Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук подчеркнула, что в ЦИК пока не видят оснований для изменения постановления от 5 мая 2014 года № 472, которым определяется, что теледебаты между кандидатами проходят в студии (комнате) Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

В Службе безопасности Украины опровергли информацию о якобы отставке главы СБУ Василия Грицака.

Хозяйственный суд Киева рассматривает иск олигарха Игоря Коломойского о признании недействительным договора купли-продажи государством акций Приватбанка.

Европейская комиссия намерена возобновить переговоры в трехстороннем формате с Россией и Украиной о долгосрочном транзите российского газа в ЕС сразу после завершения президентских выборов в Украине. Об этом вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович заявил сегодня на пресс-конференции в Брюсселе.

На днях должен начать работу Высший антикоррупционный суд Украины. Соответствующий указ Президент Украины Петр Порошенко планирует подписать на этой неделе.

Заместитель председателя Херсонской областной государственной администрации Евгений Рищук, которого связывают с делом об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, подал заявление об отставке.

Кабинет Министров Украины одобрил доработанный план реформирования оборонно-промышленного комплекса и повышения уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказа в части введения дополнительных мер по проверке наличия коррупционных рисков в деятельности руководства государственного концерна «Укроборонпром» и других государственных предприятий и акционерных обществ, где доля государства превышает 50%.

В ближайшие дни в Украину прибудут более 150 военных элитной 101-й воздушно-десантной дивизии армии США для тренировки украинских военных в Яворовском центре боевой подготовки на Львовщине. 

В Киеве возле главного офиса кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского (улица Новоселицкая, 7) состоялся митинг.

Полиция задержала двух мужчин, которые пытались устроить в ходе акции провокации.

Сегодня с 07:00 возобновлен пропуск лиц через линию разграничения в контрольном пункте «Гнутово».

В Полтавской области открыт для движения первый участок бетонной дороги. 
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