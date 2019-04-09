Заместитель председателя Херсонской областной государственной администрации Евгений Рыщук, которого связывают с делом об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, подал заявление об отставке.

«Второй пошел! Именно так будут сейчас писать злопыхатели... Как всем известно, в пятницу глава ОГА Гордеев А. написал заявление на увольнение. Мой шаг такой же. Я пришел в ОГА по приглашению Андрея Гордеева и ухожу вместе с ним!» - написал Рыщук в Facebook.

Он сообщил, что продолжит «работать для людей, только уже в роли депутата областного совета».

«Что касается того проплаченного бреда под названием «Хто замовив Катю Гандзюк», могу сказать одно. Я верю, что рано или поздно найдем настоящего заказчика, что касается меня, я все сказал в СБУ, прошел полиграф и готов помогать всем, кто ищет настоящего заказчика», - заявил Рыщук.

Напомним, в феврале заместителя главы Херсонской областной государственной администрации Евгения Рищука отстранили от исполнения обязанностей на время расследования убийства Гандзюк.

28 января отец погибшей херсонской активистки Виктор Гандзюк заявил, что подозреваемый в организации убийства Алексей Левин («Москал-младший») сотрудничает с головой Херсонского облсовета, представителем «Батькивщины» Владиславом Мангером и председателем Херсонской ОГА, представителем «Блока Петра Порошенко» Андреем Гордеевым и его заместителем Евгением Рищуком.

Сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября 2018 года.