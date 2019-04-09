Хозяйственный суд Киева рассматривает иск олигарха Игоря Коломойского о признании недействительным договора купли-продажи государством акций Приватбанка.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на пресс-службу финучреждения.

9 апреля суд принял к рассмотрению заявление об изменении предмета иска.

Коломойский и кипрская компания Triantal Investments Ltd. дополнили свой иск новыми требованиями к Украине о возвращении каждому из них соответствующего пакета акций Приватбанка.

Суд также отказал Министерству финансов в удовлетворении ходатайств об оставлении искового заявления без рассмотрения.

Минфин ставил под сомнение процессуальную право- и дееспособность кипрской компании, а также указывал на отсутствие в исковом заявлении каких-либо доказательств наличия права собственности Коломойского на простые именные акции Приватбанка.

До национализации Коломойскому принадлежали 41,6572% акций Приватбанка, Triantal Investments Ltd - 16,5748% акций.

Как сообщал ForUm, в декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров «Приватбанка», крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155 миллиардов гривен.

В сентябре 2018 года Окружной административный суд Киева подтвердил правомерность принятого Нацбанком решения об отнесении Приватбанка к категории неплатежеспособных, отклонив иск клиента банка.

Сейчас Окружной административный суд Киева рассматривает дело по иску Коломойского о национализации Приватбанка, следующее заседание запланировано на 18 апреля.

Среди ряда исковых требований истец, в частности, просит суд признать противоправными и отменить решение правления НБУ об отнесении Приватбанка в категории неплатежеспособных, решение об утверждении предложения НБУ об участии государства в выведении неплатежеспособного банка с рынка, а также решение ФГВФЛ о введении временной администрации в банке и делегирования полномочий временного администратора соответствующего банка.