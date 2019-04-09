Европейская комиссия намерена возобновить переговоры в трехстороннем формате с Россией и Украиной о долгосрочном транзите российского газа в ЕС сразу после завершения президентских выборов в Украине. Об этом вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович заявил сегодня на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает УНИАН.

«Когда мы встречались в январе, то договорились, что должны снова встретиться в середине мая, но пока, и я это понимаю, по причине проведения избирательной компании в Украине мы не получили ответ (касательно встречи. – Ред.). Но я могу заверить, что мы настроены провести переговоры в трехстороннем формате до лета, потому что потом уже останется мало времени», - сказал он.

По его словам, каждая сторона переговоров должна помнить о том, что зима уже «за углом» и ситуацию по поставкам газа нужно решить не только на следующую зиму, а и подумать о долгосрочной перспективе.

«Как вы знаете, для Европейского Союза приоритетом номер один является обеспечение долгосрочного транзитного контракта через Украину, по крайней мере, на ближайшие 10 лет, и это то, о чем мы заявляли на прошлой трехсторонней встрече, и мы постараемся возобновить переговоры как можно раньше, после выборов президента в Украине», - пояснил он.



Напомним, 21 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин после завершения трехсторонних газовых переговоров Украина-ЕС-Россия в Брюсселе заявил, что российский «Газпром» готов продлить газовые контракты после 2019 года даже без проведения экспертных консультаций.

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович заявил, что новое соглашение по транзиту газа через территорию Украины в ЕС, условия которого в очередном раунде переговоров 21 января обсуждали в Брюсселе, должно быть заключено на срок более 10 лет, а объемы поставок должны быть коммерчески выгодными, что привлечет в украинскую газотранспортную систему инвестора.