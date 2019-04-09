В ближайшие дни в Украину прибудут более 150 военных элитной 101-й воздушно-десантной дивизии армии США для тренировки украинских военных в Яворовском центре боевой подготовки на Львовщине. Об этом сообщил посол Украины в США Валерий Чалый.

«Кричащие орлы (screaming eagles) летят в Украину! В ближайшие дни более 150 военных элитной 101-й воздушно-десантной дивизии Армии США прибудут в Украину для тренировки наших в Яворовском центре боевой подготовки и взаимного обмена опытом», - написал он в Facebook.

«Недавно как раз говорили о важности военного стратегического партнерства Украины и США с начальником штаба Армии США, которого президент США Дональд Трамп предложил на должность главы Объединенного комитета начальников штабов - отважным и опытным четырехзвездочным генерал Марком Милли. Убедился - это боевой генерал слов на ветер не бросает», - добавил посол.