В Киеве возле главного офиса кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского (улица Новоселицкая, 7) собрались около 500 митингующих.

Как сообщает УНИАН, люди стоят на проезжей части напротив центрального входа в офис.

Периодически некоторые из них берут слово, выступая с мегафоном. Участники акции держат плакаты с лозунгами: «Предателей Украины - за решетку!» и «Предателей-сепаров - в тюрьму!». Также люди развернули баннер с изображением президента Украины Петра Порошенко и надписью: «Порошенко - гарант кровавых денег». На другом баннере изображен президент с заменой на фото его головы на мультипликационную голову свиньи.

Перед выступающими стоят чемоданы с надписями, в частности «Свинарчук. Чемодан - вокзал – Россия», «Ахметов. Чемодан - вокзал – Россия», а также «Предателям-сепарам. Чемодан - вокзал - Крым». Кроме того, установлен чемодан, посвященный «Предателям из прокуратуры».

Один из участников акции во время выступления объявил, что хочет передать Зеленскому заявления о фактах коррупции.

На вопрос корреспондента УНИАН у нескольких пожилых людей и группы ребят, какой митинг тут проходит, все они либо промолчали, либо сказали, что не знают.

Основная масса митингующих просто стоят на месте, без плакатов и без оглашения каких-либо лозунгов. Молодежь время от времени перемещается группами в толпе. Акция пока проходит спокойно.

