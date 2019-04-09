Кабинет Министров Украины одобрил доработанный план реформирования оборонно-промышленного комплекса и повышения уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказа в части введения дополнительных мер по проверке наличия коррупционных рисков в деятельности руководства государственного концерна «Укроборонпром» и других государственных предприятий и акционерных обществ, где доля государства превышает 50%.

Речь идет о возможности использования специальных устройств - полиграфов - для проведения таких проверок, сообщается на правительственном портале.

Как отмечается в решении Кабмина, оно принято во исполнение указа Президента Украины №79, вводящего в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны.

Напомним, план мероприятий на данный момент предусматривает также привлечение специалистов стран-партнеров к работе наблюдательного совета «Укроборонпрома», проведение осмотра структуры ОПК страны, проведение аудита «Укроборонпрома» с участием международных экспертов и тому подобное.

2 апреля Президент Украины Петр Порошенко обратился к правительству с просьбой обеспечить организацию исследований на полиграфе всего руководящего состава государственного концерна «Укроборонпром».