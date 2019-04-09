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На днях должен начать работу Высший антикоррупционный суд Украины. Соответствующий указ Президент Украины Петр Порошенко планирует подписать на этой неделе, сообщил он в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«На этой неделе должен быть подписан мой указ, и мы должны запустить антикоррупционный суд», - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что конкурс на должности судей антикоррупционного суда был проведен блестяще с участием совета международных экспертов и признан во всем мире.

«Лучшие судьи, ученые, адвокаты, что является гарантией того, что страна кардинально изменится», - отметил Президент.

Глава государства также отметил, что начало работы антикоррупционного суда – это «реализация того, что записано в Конституции относительно членства Украины в ЕС и НАТО», как и шаги по защите активистов, имеющих право на протест. «И никто не должен лишить их этого права, потому что главное наше достижение - это сами выборы, которые признаны миром как демократические за все время существования нашего государства. Посмотрите, что происходит у нашего северного соседа – там выборов вообще нет, а сегодня, в этот день, в эти две недели все зависит абсолютно от вас», - отметил Порошенко.

Напомним, 7 июня 2018 Верховная Рада 315 голосами поддержала законопроект о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда.

9 июня его подписал спикер парламента Андрей Парубий, а 11 – Президент Петр Порошенко.

13 июня официальное издание Верховной Рады – газета «Голос Украины» опубликовала закон. 14 июня он вступил в силу.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины 2 августа 2018 объявила конкурсы на 78 должностей судей Верховного Суда и 39 должностей судей Высшего антикоррупционного суда.
ForUm

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