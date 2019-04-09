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В Службе безопасности Украины опровергли информацию о якобы отставке главы СБУ Василия Грицака, сообщается на странице спецслужбы в Facebook.   

«Служба безопасности Украины опровергает информацию, которая активно распространяется, в том числе подконтрольными РФ информационными ресурсами, об инициировании председателем СБУ Грицаком В.С. освобождения от занимаемой должности по собственному желанию, – говорится в сообщении.

Сам Грицак заявил, что подобные информационные фейки направлены на дестабилизацию общественно-политической ситуации в Украине в условиях проведения избирательного процесса.

«Если я приму подобное решение, то первым об этом сообщит официальный сайт Службы безопасности Украины. С пониманием отношусь к нетерпению своих российских визави. За последние четыре года Служба научилась профессионально переигрывать спецслужбы РФ, нанося им болезненные удары. Будем продолжать это делать, несмотря на все российские фейки и слухи», – подчеркнул глава СБУ.
ForUm

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