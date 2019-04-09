По факту гибели одного и ранения двух специалистов группы пиротехнических работ и гуманитарного разминирования в «серой зоне» в районе Зайцево начато расследование по статье «Теракт», сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Под процессуальным руководством Константиновской местной прокуратуры расследуется уголовное производство по ч.3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что во время работы специалистов в так называемой «серой зоне» произошел взрыв неизвестного взрывоопасного предмета, в результате чего 30-летний старший сапер отделения пиротехнических работ и гуманитарного разминирования погиб, а 24-летний начальник отделения и 26-летний сапер получили ранения.

С проникающим ранением предплечья, травмой грудной клетки и кровопотерей раненых скорой помощи Вооруженных сил Украины доставили в Бахмутскую центральную городскую больницу.

Досудебное расследование продолжается.

Как ранее сообщал ForUm, 9 апреля около 10:30 во время работы группы пиротехнических работ по обследованию и очистке участков местности от взрывоопасных предметов вблизи водопровода насосной станции Северский-Донецк-Донбасс (серая зона) в районе населенного пункта Зайцево Бахмутского района Донецкой области произошел взрыв неизвестного взрывоопасного предмета, в результате чего погиб старший сапер отделения пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГосЧС Украины в Донецкой области, старшина службы гражданской защиты Бойцов Олег Леонидович, ранены старший лейтенант службы гражданской защиты Слепкань Д. и старший сержант службы гражданской защиты Безкоровайный Е.