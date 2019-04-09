также в разделеПолитика
Васильковский: Первый тур показал, что Ахметов на Юго-Востоке уступил свои позиции Медведчуку 9
Порошенко сказал, на что направит компенсацию ВВС 13
В Раде создали объединение «За Зеленского», в составе – один депутат 23
Климкин о заявлении Ягланда: По такой логике надо выпускать преступников из тюрем 40
Президент: Высший антикоррупционный суд должен заработать на этой неделе 26
Лукашенко высказался о выборах и дал совет украинцам 78
В Кремле отреагировали на заявление Зеленского о готовности встречи с Путиным 77
Глава Одесской ОГА отказался покидать пост по указу Порошенко 97
ПАСЕ утвердила срочные дебаты по упрощению процедуры снятия санкций с РФ 237
Зубченко: Сторонники Майдана считают Вилкула своим, потому что он голосовал за НАТО и кредиты МВФ 45
Порошенко отстранил главу Одесской ОГА 31
АП опровергает увольнение Филатова 31
В Украине отреагировали на призыв Ягланда вернуть РФ в СЕ 71
Зеленского и его команду засекли возле израильской резиденции Коломойского 161
Ягланд выступает за возвращение России в Совет Европы 48
Порошенко заявил, что готов пройти тест в WADA 38
В ГПСУ отреагировали на недопуск в Украину члена союза венгров Румынии 83
В МИД Венгрии вызвали посла Украины 84

Кабинет Министров Украины получил обращение от Президента Петра Порошенко об увольнении Максима Степанова с должности председателя Одесской областной государственной администрации. Об этом сообщил 9 апреля премьер Владимир Гройсман, передает Радио Свобода.

По его словам, правительство намерено рассмотреть это обращение 10 апреля.

Как сообщал ForUm, 8 апреля на сайте президента был обнародован датированный 6 апреля указ об отстранении Степанова. Причина решения в документе не указывалась.

После этого Степанов заявил, что не намерен уходить в отставку и Порошенко якобы превысил полномочия, принимая соответствующее решение.

Степанов был назначен председателем Одесской ОГА в январе 2017 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги