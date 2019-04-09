Кабинет Министров Украины получил обращение от Президента Петра Порошенко об увольнении Максима Степанова с должности председателя Одесской областной государственной администрации. Об этом сообщил 9 апреля премьер Владимир Гройсман, передает Радио Свобода.

По его словам, правительство намерено рассмотреть это обращение 10 апреля.

Как сообщал ForUm, 8 апреля на сайте президента был обнародован датированный 6 апреля указ об отстранении Степанова. Причина решения в документе не указывалась.

После этого Степанов заявил, что не намерен уходить в отставку и Порошенко якобы превысил полномочия, принимая соответствующее решение.

Степанов был назначен председателем Одесской ОГА в январе 2017 года.