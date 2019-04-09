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Сегодня с 07:00 возобновлен пропуск лиц через линию разграничения в контрольном пункте «Гнутово», сообщает пресс-служба ГПСУ.

«Часть мероприятий по реконструкции КПВВ «Гнутово» завершена», - отмечается в сообщении.  

В КПВВ «Марьинка» по решению командующего Объединенных сил будет действовать режим «Красный», из-за угрозы для гражданского населения в связи с обстрелами вооруженными формированиями РФ дорожного коридора, пропуск граждан и транспортных средств в рамках этого гуманитарного дорожного коридора временно приостановлен.

Остальные КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме.

За минувшие сутки, по сравнению с предыдущими, пассажиро-транспортный поток был динамичным и характеризовался некоторым увеличением. Всего через КПВВ последовало 27,9 тысячи человек и 2,7 тысячи транспортных средств.

Напомним, КПВВ «Гнутово» был закрыт на реконструкцию 6 апреля. Также был временно приостановлен пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ Марьинка. Это связано с обстрелом сепаратистами дорожного коридора на этом направлении. Решение об открытии будет приниматься дополнительно.
ForUm

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