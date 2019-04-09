Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук подчеркнула, что в ЦИК пока не видят оснований для изменения постановления от 5 мая 2014 года № 472, которым определяется, что теледебаты между кандидатами проходят в студии (комнате) Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Об этом она сказала во время брифинга во вторник, сообщает Укринформ.

«На сегодняшний момент Центральная избирательная комиссия не видит оснований для изменения своего постановления, которое, как я с самого начала отметила, четко соответствует международным стандартам проведения теледебатов такого порядка», - сказала Слипачук.

Она также обратила внимание на статью 62 Закона Украины «О выборах Президента Украины», которая четко устанавливает, что дебаты проводятся за счет государственных средств и в данном случае ни ЦИК, ни кандидаты не имеют полномочий изменять положения». Слипачук добавила, что ни один из штабов не обращался в Центральную избирательную комиссию по поводу этого ни в устной, ни в письменной форме.

«Относительно изменения финансирования снова же обращаю внимание на статью 62 Закона Украины "О выборах Президента Украины», которая четко устанавливает, что эти дебаты проводятся за счет государственных средств. И в данном случае ни ЦИК, ни кандидаты не имеют полномочий изменять положения», - отметила она.

Как устанавливает статья 62 Закона о выборах президента, теледебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире, продолжительностью не менее 60 минут. Согласно постановлению ЦИК от 5 мая 2014 № 472 «Об утверждении Положения о порядке проведения Национальной общественной телерадиокомпанией Украины предвыборных теледебатов между кандидатами на пост президента Украины, включенными в избирательный бюллетень для повторного голосования, за счет и в рамках средств Государственного бюджета Украины, выделенных на подготовку и проведение выборов президента Украины», теледебаты между кандидатами проходят в студии (комнате) Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Напомним, Порошенко пригласил Зеленского на дебаты на НСК «Олимпийский» 14 апреля 2019.

В свою очередь Зеленский заявляет, что дебаты с Порошенко состоятся 19 апреля на НСК «Олимпийский».

Председатель правления НОТУ Зураб Аласания заявил, что ориентировочная стоимость дебатов на НСК «Олимпийский» может составить ориентировочно 6 миллионов гривен.