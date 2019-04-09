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Полиция задержала двух мужчин, которые пытались устроить провокации возле главного офиса кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«Во время мероприятия двое неизвестных подошли к группе лиц, которые держали в руках плакаты, повредили их и начали потасовку, провоцируя при этом драку», – говорится в сообщении.

Отмечается, что правонарушителей оперативно оттеснили сотрудники полиции, которые следят за порядком, а затем доставили их в управление полиции.

«После проведения первоочередной проверки и предоставления объяснений действиям мужчин будет дана правовая оценка», – подчеркнули в главке.

Как ранее сообщал ForUm, в Киеве возле главного офиса кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского (улица Новоселицкая, 7) состоялся митинг.
ForUm

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