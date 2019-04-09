В Полтавской области открыт для движения первый участок бетонной дороги. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

«Первый участок бетонной дороги в Украине открыт для движения транспорта! Построено по самым современным технологиям, гарантия - 28 лет! Впервые в Украине!» - написал он.

Как сообщили в Службе автомобильных дорог Полтавской области, открыто движение по одному из участков построенной цементобетонной дороги в Кобелякском районе. «Пока разрешили движение по 1,7 км по правому проезду автодороги Н-31 Днипро-Решетиловка», – говорится в сообщении.