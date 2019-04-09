также в разделеЭкономика
Гройсман дал две недели на проверку застройки городов и райцентров 8
В ЕС намерены возобновить газовые переговоры с Украиной и РФ сразу после выборов 9
Коломойский через суд требует вернуть ему акции Приватбанка 21
Заробитчане перечислили в Украину рекордные $14 миллиардов 18
АМКУ оштрафовал Сумыгаз 14
За 3 года ВВП Украины вырос на 8,4% 16
Кабмин выделяет на фермерство почти 6 миллиардов 63
Fitch прогнозирует существенное падение курса гривни 46
Коломойский: Мне не нужен «Приват», но верните $2 миллиарда 59
Суд отказал «Нафтогазу» во взыскании с Кабмина 6,6 миллиарда компенсации 46
МЭРТ планирует опротестовать решение ВТО по российской блокаде транзита 36
Всемирный банк дал прогноз по росту ВВП Украины в этом году 60
Нефедов может возглавить таможню 55
АМКУ выписал рекордный штраф поставщикам продовольствия для армии 101
Цены на автогаз снова подскочили 59
Moody`s: Возможное избрание Зеленского быстро на экономику не повлияет 50
В прошлом году заробитчане перечислили в Украину почти $11 миллиардов 30
Снижение цены газа на 17 копеек – насмешка Кабмина Гройсмана над гражданами 73

В Полтавской области открыт для движения первый участок бетонной дороги. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

«Первый участок бетонной дороги в Украине открыт для движения транспорта! Построено по самым современным технологиям, гарантия - 28 лет! Впервые в Украине!» - написал он.

Как сообщили в Службе автомобильных дорог Полтавской области, открыто движение по одному из участков построенной цементобетонной дороги в Кобелякском районе. «Пока разрешили движение по 1,7 км по правому проезду автодороги Н-31 Днипро-Решетиловка», – говорится в сообщении.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги