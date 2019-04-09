9 апреля около 10:30 во время работы группы пиротехнических работ по обследованию и очистке участков местности от взрывоопасных предметов вблизи водопровода насосной станции Северский-Донецк-Донбасс (серая зона) в районе населенного пункта Зайцево Бахмутского района Донецкой области произошел взрыв неизвестного взрывоопасного предмета, сообщает ГосЧС.

В результате взрыва погиб старший сапер отделения пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГосЧС Украины в Донецкой области, старшина службы гражданской защиты Бойцов Олег Леонидович, ранены старший лейтенант службы гражданской защиты Слепкань Д. и старший сержант службы гражданской защиты Безкоровайный Е.

Проводятся мероприятия по эвакуации пиротехников из «серой зоны». Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.