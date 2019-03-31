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Никакие кибератаки на информационные системы Центральной избирательной комиссии не повлияют на результаты голосования на выборах Президента Украины, поскольку устанавливаются они на основе бумажных протоколов.

Об этом журналистам заявила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая, сообщает Укринформ.

«Была проведена очень системная подготовка для защиты всех наших электронных систем, обновлено оборудование и мы уверенно можем сказать, что мы готовы к любым кибератакам. Сейчас испытываем большую нагрузку на сайт ЦИК, некоторая информация не так быстро обновляется, как нам хотелось бы, но в любом случае результаты голосования никаким образом не зависят и не могут быть под влиянием каких-либо кибератак. Все равно Центральная избирательная комиссия устанавливает их (результаты. - Ред.) по физическим протоколам, которые доставляются членами ОИК», - отметила Бернацкая.

По ее словам, сейчас можно утверждать, что никакие негативные прогнозы пока не оправдались.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня, 31 марта, в Украине проходит первый тур президентских выборов.  

В список избирателей внесены свыше 35,6 млн граждан Украины, более 315 725 человек  временно изменили место голосования.

Отметим, что голосовать на выборах могут все граждане Украины, которым исполнилось 18 лет. Принять участие в выборах не смогут только те лица, которых суд признал недееспособными.

По состоянию на 15:00 на избирательные участки пришли уже 44,79% избирателей.
ForUm

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