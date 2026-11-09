﻿
Головне

Рубіо розкрив, про що домовлятимуться на переговорах

Рубіо розкрив, про що домовлятимуться на переговорах

Державний секретар США Марко Рубіо назвав гарантії безпеки для України однією з ключових тем переговорів щодо завершення російсько-української війни. За його словами, сторони вже розглядають перші пропозиції щодо майбутньої системи безпеки, однак жодних остаточних домовленостей поки немає, повідомляють DRM News.

Під час спілкування з журналістами Рубіо підтвердив, що 10–11 листопада в Абу-Дабі відбудуться переговори України та Росії за посередництва США. Він наголосив, що питання післявоєнних гарантій безпеки постійно порушувалося протягом усіх обговорень щодо завершення війни. Йдеться не лише про майбутній захист України, а й про систему безпеки на європейському континенті загалом.

За словами держсекретаря, саме опрацювання майбутньої архітектури безпеки може бути тим прогресом, про який говорив президент США Дональд Трамп.

Водночас Рубіо зауважив, що спочатку необхідно завершити війну, перш ніж переходити до реалізації таких домовленостей. Наразі сторони лише розглядають початкові пропозиції, які ще не отримали остаточного погодження.

Він також висловив сподівання, що зустріч в Абу-Дабі дозволить просунутися в цьому питанні. За його словами, до переговорів мають долучитися Джаред Кушнер і Стів Віткофф.

Як повідомляло раніше ForUa, Трамп зробив нову заяву про переговори між Україною та РФ.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

мирні переговориРубіоАбу-Дабіархітектура безпеки
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Служба судових приставів призупинила арешт державного майна РФ у Фінляндії – Yle
Свiт 06.11.2026 22:05:28
Служба судових приставів призупинила арешт державного майна РФ у Фінляндії – Yle
Читати
У Києві - найскладніша ситуація з електрикою та водою після російських атак – Зеленський
Столиця 06.11.2026 21:07:24
У Києві - найскладніша ситуація з електрикою та водою після російських атак – Зеленський
Читати
Операція «Карфаген»: Прокурор просить суд арештувати генерала СБУ Дуку із заставою 100 млн гривень
Надзвичайні події 06.11.2026 20:09:52
Операція «Карфаген»: Прокурор просить суд арештувати генерала СБУ Дуку із заставою 100 млн гривень
Читати

Популярнi статтi