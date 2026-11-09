Рубіо розкрив, про що домовлятимуться на переговорах

Державний секретар США Марко Рубіо назвав гарантії безпеки для України однією з ключових тем переговорів щодо завершення російсько-української війни. За його словами, сторони вже розглядають перші пропозиції щодо майбутньої системи безпеки, однак жодних остаточних домовленостей поки немає, повідомляють DRM News.

Під час спілкування з журналістами Рубіо підтвердив, що 10–11 листопада в Абу-Дабі відбудуться переговори України та Росії за посередництва США. Він наголосив, що питання післявоєнних гарантій безпеки постійно порушувалося протягом усіх обговорень щодо завершення війни. Йдеться не лише про майбутній захист України, а й про систему безпеки на європейському континенті загалом.

За словами держсекретаря, саме опрацювання майбутньої архітектури безпеки може бути тим прогресом, про який говорив президент США Дональд Трамп.

Водночас Рубіо зауважив, що спочатку необхідно завершити війну, перш ніж переходити до реалізації таких домовленостей. Наразі сторони лише розглядають початкові пропозиції, які ще не отримали остаточного погодження.

Він також висловив сподівання, що зустріч в Абу-Дабі дозволить просунутися в цьому питанні. За його словами, до переговорів мають долучитися Джаред Кушнер і Стів Віткофф.

Як повідомляло раніше ForUa, Трамп зробив нову заяву про переговори між Україною та РФ.