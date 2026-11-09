Дружин послів України, Італії та Естонії назвали «фанатичками» після виходу з жіночого клубу Канберри

Посол України в Австралії Василь Мирошниченко заявив, що президентка Міжнародного жіночого клубу Канберри Санді Кейн назвала «фанатичками» його дружину та дружин послів Італії й Естонії, які вийшли з організації після прийняття до неї дружини російського посла.

Про це Мирошниченко написав у соцмережі X.

За словами посла, така заява пролунала під час нещодавніх щорічних загальних зборів клубу.

Мирошниченко обурився висловлюванням Санді Кейн і назвав його зневажливим ставленням до особистого болю та принципової позиції людей, яких безпосередньо торкнулася війна Росії проти України.

«Хочу сказати абсолютно чітко: відмова спілкуватися з представницею Росії, яка веде геноцидну війну проти України, — це не фанатизм і не нетерпимість. Це питання совісті, гідності та солідарності із жертвами цієї агресії», — наголосив український дипломат.

Минулого тижня стало відомо, що до Міжнародного жіночого клубу Канберри прийняли Ірину Петракову — дружину російського посла. У відповідь дружини послів України, Італії та Естонії вирішили залишити організацію.

Як повідомляло Politico, дружина українського посла Ліана Мирошниченко у листі до клубу подякувала його членкиням за дружбу, але пояснила, що не може залишатися в організації разом із дружиною представника країни, яка руйнує Україну та спустошує життя її громадян.

Міжнародний жіночий клуб Канберри заснували 1964 року. Нині він об'єднує понад 300 членкинь із більш ніж 50 країн. Організація не має критеріїв вступу, заснованих на цінностях. Серед її заходів — гра у бридж і теніс, книжкові клуби та мовні групи.