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Війна

Генштаб повідомив про удар по заводу, який постачає паливо для російських балістичних ракет

Генштаб повідомив про удар по заводу, який постачає паливо для російських балістичних ракет

Генеральний штаб ЗСУ заявляє, що у ніч на 9 листопада Сили оборони уразили завод імені Морозова під Санкт-Пєтєрбурґом – це підприємство виготовляє паливо для балістичних ракет «Іскандер».

Як повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ, українські військові уразили підприємство і пошкодили одразу три виробничі цехи – масштаби збитків уточнюються.

«Кожен «Іскандер», який летить на українське місто, має свою біографію і починається вона не на пусковій установці, а у цеху заводу, де виготовляють паливо, яке піднімає ракету у небо. Одне із таких підприємств, АТ «Завод імені Морозова», розташоване біля Санкт-Пєтєрбурґа», – йдеться у повідомленні.

Українське командування зауважує, що цей російський завод є однією з важливих ланок ланцюжка, який дає армії РФ балістику. Підприємство виробляє вибухові речовини і тверде паливо для двигунів ракетних комплексів «Тополь-М», для балістичних ракет 9М723 «Іскандер-М» робить і постачає твердопаливні заряди до двигунів 9Х820.

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Генштаб ЗСУ пояснює, що нинішній удар по заводу імені Морозова ускладнює противнику випуск ракет для «Іскандерів», якими він б’є по українських містах.

Українські військові наголошують, що Україна діє в межах права на самооборону, яке гарантує стаття 51 Статуту ООН. Сили оборони системно підривають воєнно-економічний потенціал агресора, щоб змусити РФ припинити збройну агресію проти України.

Російська сторона це ураження не підтверджує.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ, а також в окупованих регіонах України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

Як вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), здатність України завдавати ударів великої дальності по військових об’єктах у Росії має критичне значення для оборони від російських ракетних атак напередодні, ймовірно, складної зими 2026–2027 років – особливо з огляду на те, що темпи виробництва ракет у Росії залишаються високими.

За даними ISW, навіть відносно невелика кількість ракет, наданих Заходом, дозволила б Україні розпочати систематичні удари по російських об’єктах, де виробляють безпілотники або по авіабазі «Енгельс-2» у Саратовській області, де базуються стратегічні бомбардувальники, які використовують для пусків крилатих ракет по Україні.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ЗСУГенштаб
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