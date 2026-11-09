Генштаб повідомив про удар по заводу, який постачає паливо для російських балістичних ракет

Генеральний штаб ЗСУ заявляє, що у ніч на 9 листопада Сили оборони уразили завод імені Морозова під Санкт-Пєтєрбурґом – це підприємство виготовляє паливо для балістичних ракет «Іскандер».

Як повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ, українські військові уразили підприємство і пошкодили одразу три виробничі цехи – масштаби збитків уточнюються.

«Кожен «Іскандер», який летить на українське місто, має свою біографію і починається вона не на пусковій установці, а у цеху заводу, де виготовляють паливо, яке піднімає ракету у небо. Одне із таких підприємств, АТ «Завод імені Морозова», розташоване біля Санкт-Пєтєрбурґа», – йдеться у повідомленні.

Українське командування зауважує, що цей російський завод є однією з важливих ланок ланцюжка, який дає армії РФ балістику. Підприємство виробляє вибухові речовини і тверде паливо для двигунів ракетних комплексів «Тополь-М», для балістичних ракет 9М723 «Іскандер-М» робить і постачає твердопаливні заряди до двигунів 9Х820.

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Генштаб ЗСУ пояснює, що нинішній удар по заводу імені Морозова ускладнює противнику випуск ракет для «Іскандерів», якими він б’є по українських містах.

Українські військові наголошують, що Україна діє в межах права на самооборону, яке гарантує стаття 51 Статуту ООН. Сили оборони системно підривають воєнно-економічний потенціал агресора, щоб змусити РФ припинити збройну агресію проти України.

Російська сторона це ураження не підтверджує.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ, а також в окупованих регіонах України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

Як вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), здатність України завдавати ударів великої дальності по військових об’єктах у Росії має критичне значення для оборони від російських ракетних атак напередодні, ймовірно, складної зими 2026–2027 років – особливо з огляду на те, що темпи виробництва ракет у Росії залишаються високими.

За даними ISW, навіть відносно невелика кількість ракет, наданих Заходом, дозволила б Україні розпочати систематичні удари по російських об’єктах, де виробляють безпілотники або по авіабазі «Енгельс-2» у Саратовській області, де базуються стратегічні бомбардувальники, які використовують для пусків крилатих ракет по Україні.