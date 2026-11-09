Моральне загнивання Орбанів: брата експрем'єр-міністра підозрюють у торгівлі людьми

В Угорщині 9 листопада, ймовірно, затримали Арона Орбана — молодшого брата колишнього прем'єр-міністра Віктора Орбана. Його можуть підозрювати у торгівлі людьми. Сам експрем'єр назвав розслідування політичним переслідуванням і заявив, що його брат став лише інструментом боротьби проти нього.

Про це повідомляє Daily News Hungary.

Інформацію про можливе затримання Арона Орбана оприлюднив у соцмережах чинний прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр із посиланням на місцеві медіа. Водночас правоохоронні органи поки офіційно не підтвердили ані затримання, ані підозру.

9 листопада Національне управління з питань повернення та захисту активів (NVVH) спільно з Національним бюро розслідувань (NNI) провели спецоперацію в Будапешті та комітаті Пешт. Правоохоронці здійснили обшуки й затримали кількох підозрюваних у межах двох паралельних розслідувань. Подробиці обіцяють оприлюднити пізніше.

Видання Kontroll припустило, що серед фігурантів операції може бути Арон Орбан. Очільниця NVVH Анна Роза Унгер підтвердила Telex, що відомство провело додаткові слідчі дії у справі брата експрем'єра.

Віктор Орбан назвав події спробою усунути політичних опонентів і встановити в країні однопартійну систему. За його словами, розслідування проти брата має відвернути увагу від проблем уряду.

«Щоразу, коли уряд опиняється в незручному становищі, в дію вступає ÁVH [Управління державної безпеки]. Мета цієї брудної гри — усунути політичних опонентів і встановити однопартійну систему. Головна мішень — я, а мій молодший брат — лише знаряддя», — написав експрем'єр.

Водночас це не перший випадок, коли ім'я Арона Орбана фігурує в розслідуваннях щодо можливих порушень міграційного законодавства.

Раніше видання Telex повідомляло про ймовірні зловживання, пов'язані з отриманням дозволів на проживання іноземцями на підставі працевлаштування. За даними журналістів, пов'язані з Арона Орбаном бізнес-структури могли допомагати громадянам В'єтнаму потрапляти до Угорщини.

Зокрема, його компанія Multi Shoot Zrt. реєструвала громадян В'єтнаму на дводенні курси першої допомоги в Університеті Печа. Це могло сприяти отриманню ними шенгенських віз. Крім того, за інформацією видання, Арон Орбан нібито звертався до урядового уповноваженого з проханням прискорити розгляд окремих візових заявок.